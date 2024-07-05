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BBC

انخفاض الحرارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الجمعة 05 يوليو 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 10 يوليو.

وقالت الهيئة إن هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توقعت، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح 30: 50 كم/ س، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5م.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة السواحل الشمالية
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انخفاض طفيف ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة