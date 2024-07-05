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اليوم.. مصر للطيران تسير 6 رحلات جوية من الأراضى المقدسة

06:00 ص الجمعة 05 يوليه 2024

مصر للطيران

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 6 رحلات جوية من المدينة إلى القاهرة وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وسيرت مصر للطيران أمس 17 رحلة جوية من الأراضى المقدسة بواقع

6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.

3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري.

2 رحلة بخط سير جدة - باماكو.

6 رحلات بخط سير جدة - القاهرة.

لنقل حجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وبعثة مصر للطيران.

مصر للطيران رحلات جوية نقل حجاج بعثة وزارة الداخلية
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