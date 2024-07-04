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الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال

11:27 م الخميس 04 يوليه 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود" تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين.

وأكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية.

كما تناول الاتصال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجاباً على القرن الأفريقي وشعوبه، وشددا على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه.

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