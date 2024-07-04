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بعد مقاضاة شقيقها بسبب الميراث.. أبرز المعلومات عن الإعلامية مها الصغير

10:47 م الخميس 04 يوليه 2024
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    مها الصغير ووالدها
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    الإعلامية مها الصغير
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    مها الصغير
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    الإعلامية مها الصغير
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    الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    مها الصغير
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    مها الصغير

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كتب- محمد أبو بكر:

اتهمت الإعلامية مها الصغير، شقيقها مصطفى الصغير بالإمتناع عن إعطائها حقها ونصيبها في ميراث والدها حيث قام بوضع يده على جميع فروع شركة الصغير للتجميل وإيراداتها وأرباحها والتي تمتد فروعها عبر أنحاء مصر وخارجها.

وظهرت الإعلامية مع محاميها الدكتورسمير الحناوي المحامي بالنقض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أثناء جلسة نظر القضية.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية مها الصغير والتي جاءت كالتالي:-

- اسمها مها محمد الصغير.

- من محافظة القاهرة.

- متزوجة من الفنان أحمد السقا منذ 25 عامًا.

- لديها 3 أبناء.

- ابنة أشهر مصففي الشعر محمد الصغير.

- تخرجت في كلية الإعلام.

- تقدم برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا علي سي بي سي.

- نجلة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير.

- تهتم بالأزياء والموضة.

- مقدمة برامج تليفزيونية.

الإعلامية مها الصغير مها الصغير تقاضي شقيقها مصطفى الصغير مقاضاة مها الصغير شقيقها بسبب الميراث فروع شركة الصغير للتجميل
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