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بالصور.. وصول "الونش العملاق" إلى موقع محطة الضبعة النووية

10:01 م الخميس 04 يوليه 2024

الونش العملاق يصل موقع محطة الضبعة النووية

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كتب- محمد صلاح

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وصول أكبر معدة رفع ثقيلة "Zoomlion"، الملقبة بـ "الونش العملاق"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى موقع الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية، حيث تعتبر المعدة ثاني أكبر معدة رفع متواجدة بموقع المحطة النووية بالضبعة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

ويبلغ أقصى ارتفاع للرافعة 156 مترًا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل إلى 2000 طن، ووصلت الرافعة إلى ميناء الإسكندرية عن طريق البحر، ثم تم نقلها على أجزاء الى موقع الضبعة ليتم تركيبها من قبل الخبراء.

وأوضح أنه تم بناء منصة خاصة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من اللوح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية.

يذكر أن أول عمل للرافعة الثقيلة الملقبة "بالونش العملاق"، بالموقع سيكون عملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

الونش العملاق موقع محطة الضبعة النووية أكبر معدة رفع ثقيلة Zoomlion الدكتور أمجد الوكيل
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