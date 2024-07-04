مجدي الجلاد: مبارك قال لي: "لو أحلت قضايا الفساد للقضاء هسجن نصف نخبة مصر"

كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): على سؤال بشأن "هل كل الأسرار ممكن يتم الإباحة عنها بشكل عام؟".

وقال الجلاد، خلال لقائه في بودكاست "على ميه بيضا" مع هشام صلاح: " ليس كل الأسرار يمكن الإفصاح عنها بشكل عام، وكنت أكتب بمسؤولية، ولكن حتى عندما كنت أكتب بمسؤولية عن وقائع يمكن نشرها، شعرت أحيانًا أنها قد تسبب مشكلات، وهناك أسرار كثيرة جدًا لا ينبغي أن يعرفها الناس لأسباب عديدة، منها أنها تخص أشخاصًا لم يأذنوا لي بنشرها".

وأضاف الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام: أتحدث عن الوقائع العامة والأحداث السياسية التي شهدتها، وقد شاهدت الكثير داخل المطبخ السياسي، وكان لي تواصل مع كل الشخصيات الكبيرة في مصر، بدءًا من رئيس الدولة وصولاً إلى أصغر المسؤولين، وكان لي تواصل ومحادثات شخصية مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وقد أخبرني بأسرار وجهًا لوجه أثناء إجرائي لحوار معه، وكانت هذه التجربة هي أول مرة يُجرى فيها حوار مستقل مع رئيس الجمهورية في تاريخ صحيفة مستقلة خاصة في مصر، حيث كانت مقتصرة على الصحف الحكومية فقط، ولم أقم بنشر نصف الحوار.

وكشف "الجلاد" عن أحد الأسرار التي لم تنشر وكشف عنها مبارك في حواره معه، قائلاً: "الرئيس الأسبق قال لي: أنتم تتحدثون عن ما ينبغي وما يجب، وهذا كلامكم، ولكن عندما تجلس في مكاني أو في مكان رئيس الحكومة، فإن الحسابات تختلف، وقد تواجه قضايا فساد، وتضطر إلى أن تتصرف فيها دون إحالتها للقضاء؛ لأنه إذا أحيلت كل قضية فساد إلى المحاكمة، فسيكون نصف نخبة مصر في السجن.

وتابع الكاتب الصحفي: "أنا أختلف مع الرئيس- رحمة الله عليه، ولكن هذا يكشف حجم الفساد الذي تعيش فيه هذه الأمة، وقد تم ترجمة هذه الواقعة علنيًا من قبل الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذي كان يمتلك معرفة شاملة بكل خفايا مصر، وقال في مجلس الشعب "الفساد في مصر وصل للركب".