"القومي للمرأة" يهنىء مايا مرسي لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة وأمانته العامة بخالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسي لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الإجتماعي.

وعبر المجلس، عن فخره بتعيين الدكتورة مايا مرسي فى هذا المنصب الجديد فهو منصب مستحق وبجدارة لتاريخها الحافل بالإنجازات والنجاحات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة ويُعد تأكيدًا على ثقة القيادة السياسية في كفاءتها وقدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي توكل إليها.

كما يؤكد المجلس أيضًا أن الدكتورة مايا مرسي شخصية وطنية من طراز فريد فهي عاشقة لتراب الوطن وهو ما لمسه خلال العمل تحت قيادتها على مدار سنوات حيث كانت تواصل العمل بالليل بالنهار وأمام عينيها دائمًا دعم ومساندة الوطن في كل لحظة وفي جميع التحديات التي واجهته.

وتُعد الدكتورة مايا مرسي، نموذجًا يحتذى به للقيادة الناجحة الدؤوبة الطموحة المخلصة لعملها بحب وشغف كبير حيث نجحت في تحقيق نقلة نوعية في عمل المجلس القومي للمرأة على جميع المستويات محليًا ودوليًا، وكرست علمها ووقتها وخبراتها الطويلة حتى جعلت منه واحدًا من أهم مؤسسات الدولة حتى وصل إلى المرأة والفتاة في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية ونجحت في عقد شراكات متميزة مع جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة علاوة على العديد من الشراكات الدولية حتى أصبح المجلس نموذج تسعى العديد من دول العالم للإستفادة من تجربته الناجحة والملهمة فى دعم قضايا المرأة فى جميع المجالات وأصبحت جهود تمكين المرأة في مصر نموذجًا ومحركًا فى المحافل الدولية.

وكان شغلها الشاغل هو النهوض بملف تمكين المرأة في جميع المجالات حيث قادت بنجاح مشهود العديد من الملفات المهمة أبرزها ملف عام المرأة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017 والقيادة والإشراف على إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في مارس 2017 و ملف قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وقيادة الجهود للتصديق على ميثاق إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ودخولها حيز النفاذ ومقرها القاهرة.

وملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة على المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية وملف التعاون مع البنك المركزي وتوقيع أول بروتوكول تعاون على مستوى العالم يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإرساء وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات في مصر وتم إطلاق تطبيق تحويشة الذي يعد من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة واستفادت منه ملايين السيدات وملف اصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات علاوة على أن المجلس نجح فى عهدها فى الوصول الى ملايين السيدات عبر حملات طرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية.

كما قادت بنجاح كبير ملف إستجابة مصر السريعة لإحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كوفيد - 19.. وأيضًا ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ حيث أعدت الدكتورة مايا مرسي "رؤية مصر الدولية للمرأة والبيئة وتغير المناخ" والتي تم اطلاقها خلال أعمال لجنة وضع المرأة CSW66 في مارس ٢٠٢٢ تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر COP27 وملف المرأة والملكية الفكرية، حيث وقعت بروتوكول للتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية- وايبو (WIPO)، يعد الأول من نوعه لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية.. علاوة على قيادة ملف القضاء على ختان الاناث في مصر من خلال الشراكة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وقادت ملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة على المستوي السياسي والإجتماعي والإقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية ونجحت فى فتح أبواب رزق لملايين السيدات عبر العديد من برامج التمكين الإقتصادي وإنشاء مشاغل ووحدات إنتاجية بجميع المحافظات وهناك ملايين قصص النجاح لسيدات وفتيات تغيرت حياتهن بشكل كبير بعد التعامل مع المجلس وعلى المستوى الدولي نجحت الدكتورة مايا مرسي فى دعم قضايا المرأة العربية عبر رئاستها العديد من المناصب القيادية الدولية حيث ترأست الدكتورة مايا مرسي المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية جامعة الدول العربية ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة ورئيسة المكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة العربية.

منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كما فازت بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026 عقب حصولها على 126 صوتًا بالإنتخابات التي فى يونيو 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك كما مثلت الدكتورة مايا مرسي المرأة المصرية في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمل المجلس القومي للمرأة في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد عن 175 محفل لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسهم رئاسة وفد مصر سنويًا في دورات لجنة وضعية المرأة CSW بنيويورك.

وعلى المستوى الإنساني فقد كانت الدكتورة مايا مرسي مثال وقدوة من طراز فريد من نوعه حيث كانت تربطها علاقات إنسانية بجميع الموظفات والموظفين من أصغر موظف إلى أكبر قيادة بالمجلس ولم تكن تتردد لحظة فى تقديم المساعدة لاى موظف يتعرض لمشكلة وكانت لها بصمة شخصية فى حياة جميع من عمل تحت قيادتها علاوة على دعمها الكبير لتمكين الشباب.

ويؤكد جميع أعضاء وعضوات المجلس القومي للمرأة وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات وعضوات وأعضاء لجانه أنهم قد تشرفوا بالعمل تحت قيادة عظيمة للدكتورة مايا مرسي على مدار ثمان سنوات ويتقدموا لها بخالص الشكر والتقدير والإمتنان ويتمنوا لها تحقيق المزيد من النجاحات والتوفيق والسداد فى مهام منصبها الجديد وأن تواصل نجاحاتها حتى تصل إلى أعلى المناصب باستحقاق وجدارة كما عهدناها دائمًا.