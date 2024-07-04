مرحلة تقييم.. وزير الثقافة يكشف لمصراوي حقيقة تغيير بعض القيادات

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن تغيير بعض قيادات وزارة الثقافة، أمر سابق لأوانه، لأنني ما زلت في مرحلة تقييم لأداء مختلف القطاعات.

وقال هنو في تصريحات خاصة لمصراوي: ما يشغلني الآن ليس تغيير القيادات، وإنما وضع خطة متكاملة للعمل بين القطاعات المختلفة والوزارات المعنية بالشأن الثقافي، ومتابعة الأداء على مستويات متعددة منها البنية التحتية وتحقيق الرسالة الثقافية.

وحول القطاع الذي سوف يهتم به "هنو" الفترة المقبلة، قال: ليس لدي اهتمام بقطاع معين أو هيئة بعينها، وسوف تكون كل القطاعات موضع اهتمامي حتى تكون منظومة العمل منضبطة.

وقام هنو صباح اليوم، بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل- عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، على جهودها خلال فترة توليها المنصب، وأكّد هنو، اعتزامه البناء على ما تحقق من قِبل الوزراء السابقين، لتشييد بناء ثقافي راسخ وقوي يُساهم في نهضة مصر.

وأشار هنو، إلى أن العمل في وزارة الثقافة سيكون تكامليًا بين مختلف قطاعاتها، مع الحرص على دعم التعاون مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للوزارة.