إعلان

BBC

بعد الجدل.. وزير الثقافة يكشف لمصراوي مصير معرض محمود سعيد

07:34 م الخميس 04 يوليه 2024

الدكتور أحمد فؤاد هنو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد شاكر:

حسم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الجدل الدائر بشأن معرض "أصدقاء سعيد.. صحبة فن"، المقرر إقامته الشهر الجاري، بمجمع الفنون، قصر عائشة فهمى بالزمالك، بسبب تغيير عدد من الأطر الخارجية لبعض أعمال محمود سعيد وأصدقائه.

وقال "هنو"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لقد اجتمعت اليوم لمدة ساعة كاملة مع الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لمناقشة هذا الأمر، واستعرضت كل الجدل الذي أثير حول الأمر وشاهدت صورًا وتقارير حول ما حدث ويتمثل في احتكاك بسيط - حوالي ٣ مل- لا يرى بالعين المجردة لإحدى اللوحات".

وأضاف: "كلنا حريصون على كنوز وأعمال الفنان الكبير محمود سعيد، ولكني أعتقد أن ما أثير به تهويل كثير ومبالغات، ومن المقرر أن يصدر قطاع الفنون التشكيلية بيانًا تفصيليًا حول ما حدث، وهو أمر لا يمنع من إقامة المعرض المزمع إقامته، لنضع هذه اللوحات النادرة أمام الجمهور ليستمتع بها".

وقام هنو صباح اليوم، بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل- عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، على جهودها خلال فترة توليها المنصب، وأكّد هنو، اعتزامه البناء على ما تحقق من قِبل الوزراء السابقين، لتشييد بناء ثقافي راسخ وقوي يُساهم في نهضة مصر.

وأشار هنو، إلى أن العمل في وزارة الثقافة سيكون تكامليًا بين مختلف قطاعاتها، مع الحرص على دعم التعاون مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للوزارة.

الدكتور أحمد فؤاد هنو مصير معرض محمود سعيد معرض أصدقاء سعيد قصر عائشة فهمى بالزمالك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة: توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة الاهتمام بالفلاحين

إعلان

إعلان

"وُلد في خيمة ومات بخيمة".. رحلة 74سنة شتات لـ "مفتي غزة" وأسرته
حادث غامض وروايتان.. ماذا حدث لمستشارة الرئيس السوري؟
* هل يتم تغيير سعر الخبز الفترة المقبلة؟ رئيس الوزراء يُجيب
* مدبولي يزف بشرى بشأن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بعد التعديل الوزاري.. هل يتغير محافظ البنك المركزي قريبا؟
* أول يوم عمل لحكومة مدبولي الجديدة.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة)