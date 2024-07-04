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وزيرات ونائبات.. 9 سيدات في الحكومة الجديدة تعرف عليهن

07:21 م الخميس 04 يوليو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمن تشكيل الحكومة الجديدة تواجد 9 سيدات بين وزيرات ونائبات، كالتالي:

- مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي.

- الدكتورة رانيا المشاط: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- الدكتور ياسمين فؤاد: وزيرة البيئة.

- منال عوض: وزيرة التنمية المحلية.

- يمنى البحار: نائب وزير السياحة والآثار.

- مارجريت صاروفيم: نائب وزير التضامن.

- غادة لبيب: نائب وزير الاتصالات.

- عبلة الألفي: نائب وزير الصحة.

- صباح مشالي: نائب وزير الكهرباء.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح مشالي عبلة الألفي غادة لبيب مارجريت صاروفيم يمنى البحار منال عوض الدكتور ياسمين فؤاد الدكتورة رانيا المشاط مايا مرسي تشكيل الحكومة الجديدة حكومة مدبولي
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