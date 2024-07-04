خالد الجندي: أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق -(فيديو)

كتب- عمر صالح:

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، مظاهر أخلاق الجاهلية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أخلاق الجاهلية ليست كلها أخلاق سيئة، فكان هناك أخلاق مزمومة وأخلاق محمودة".

وأضاف أن المجتمع الغربي لديه قيم ونتمنى أن يكون المجتمع الشرقي في نصف هذه القيم، مشددًا أن أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق.

وتابع: "وكان لبعض أهل الجاهلية صفات حسنة، كالكرم، والوفاء بالعهود، ودفع الظلم عن المظلوم، وحماية الجار، وغيرها من الصفات الفاضلة المأخوذة عن الرسل السابقين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".