إعلان

BBC

خالد الجندي: أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق -(فيديو)

07:20 م الخميس 04 يوليو 2024

الشيخ خالد الجندي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمر صالح:

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، مظاهر أخلاق الجاهلية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أخلاق الجاهلية ليست كلها أخلاق سيئة، فكان هناك أخلاق مزمومة وأخلاق محمودة".

وأضاف أن المجتمع الغربي لديه قيم ونتمنى أن يكون المجتمع الشرقي في نصف هذه القيم، مشددًا أن أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق.

وتابع: "وكان لبعض أهل الجاهلية صفات حسنة، كالكرم، والوفاء بالعهود، ودفع الظلم عن المظلوم، وحماية الجار، وغيرها من الصفات الفاضلة المأخوذة عن الرسل السابقين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

الشيخ خالد الجندي أخلاق أهل الجاهلية مظاهر أخلاق الجاهلية أهل الجاهلية عندهم أخلاق برنامج لعلهم يفقهون
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرات ونائبات.. 9 سيدات في الحكومة الجديدة تعرف عليهن

إعلان

إعلان

"وُلد في خيمة ومات بخيمة".. رحلة 74سنة شتات لـ "مفتي غزة" وأسرته
حادث غامض وروايتان.. ماذا حدث لمستشارة الرئيس السوري؟
* هل يتم تغيير سعر الخبز الفترة المقبلة؟ رئيس الوزراء يُجيب
* مدبولي يزف بشرى بشأن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بعد التعديل الوزاري.. هل يتغير محافظ البنك المركزي قريبا؟
* أول يوم عمل لحكومة مدبولي الجديدة.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة)