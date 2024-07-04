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هاني أبوزيد: التعديل الوزاري الجديد يضم كفاءات قادرة على مواجهة التحديات

07:17 م الخميس 04 يوليو 2024

المستشار هاني أبوزيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد

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كتب- عمرو صالح:

قال المستشار هاني أبوزيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن الغرض من التشكيل الحكومي الجديد، تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأضاف "أبوزيد"، أن أغلب الأسماء الذين تولوا الحقائب الوزارية يمتلكون مسيرة طويلة من الإنجازات وتولي المواقع المهمة في الدولة، مطالبًا الوزراء الجدد بالعمل وفقا لرؤية وبرنامج مُحدد وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات وعدم العمل في جزر منعزلة، ووضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن أكثر ما يُميز التعديل الوزاري الجديد أنه شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، لا سيما وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن التعديل الوزاري الجديد تضمن شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة، معربًا عن الاستعداد التام لدعم الدولة المصرية بكل السبل التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني المصري.

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