الأسعار والخبز والكهرباء.. أبرز تصريحات مدبولي عن برنامج الحكومة الجديدة

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيًا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكشف مدبولي خلال المؤتمر أبرز ملامح

برنامج الجديدة والتي جاءت في مقدمتها الحد من التضخم وضبط الأسعار.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم:

- غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

- تعاقدنا على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

- خطاب ديني موجه للشباب خلال الفترة المقبلة.

- الإنسان المصري في مقدمة أولويات الحكومة الفترة المقبلة.

- الرئيس السيسي وجه أيضًا باستمرار دور الدولة المصرية في الشأن الخارجي والملف الخارجي خاصة وأن المنطقة والإقليم مضطرب حاليًا.

- استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

- إسناد ملف الصناعة للمهندس كامل الوزير بجانب ملف النقل، وتمّ تكليفه وإشغاله حقيبتين وزاريتين والسبب أنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.

- استحداث مجموعة وزارية لـ3 قطاعات.. وصياغة خطاب ديني معتدل.

- في حالة الوصول إلى منظومة متكاملة للدعم لن يتم تغيير سعر صرف الخبز المدعم وهذا هو الحل الأفضل.

- لو الحكومات السابقة كل سنتين زودوا 5 قروش لرغيف العيش كانت المشكلة اتحلت.

- كان لابد من تحريك سعر رغيف الخبز لترشيد حجم الدعم الموجود.

- على المدى القصير لن يتم تحريك سعر الصرف مرة أخرى طالما الأمور مستقرة.

- استمرار غلق المحلات بعد شهر يوليو في المواعيد المحددة.

- هدفنا الحد من التضخم وضبط الأسعار.

- إيرادات قناة السويس انخفضت بشكل حاد بسبب أزمة البحر الأحمر.

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