برلمانية تتقدم بأول طلب إحاطة بشأن خسائر المشروعات بسبب انقطاع الكهرباء

كتب- عمرو صالح:

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن "الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال".

وأوضح البرلمانية، في طلب الإحاطة، أنه يوجد داخل الإقليم المصري ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، والتي توفر ما يقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن ذلك القطاع العريض حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال.

كما أكدت أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية على أرض الواقع ما بين ٤ إلى ٦ ساعات في بعض المحافظات، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير للغاية، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ والغير منتظم مؤخرا

وطالبت الحكومة الجديدة أن يجدوا حلولًا عاجلة لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع.