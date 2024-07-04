الغلاء وحل أزمة الكهرباء.. ناجي الشهابي يكشف مطالب حزب الجيل من الحكومة الجديدة

كتب- عمرو صالح:

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن محاربة غلاء الأسعار وحل أزمة الكهرباء والقضاء على احتكار التجار من الملفات الطارئة على طاولة الحكومة الجديدة كونها تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين في الشارع المصري.

وأوضح "الشهابي"، لمصراوي، أن التشكيل الوزاري شمل عدد من الشخصيات المشهود لها بالكفائة في حيز عملها مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والعمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للتغلب على الأزمات والتحديات الراهنة.

وأكد "الشهابي"، أن مطالب حزب الجيل من التشكيل الوزاري الجديد تكمن في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال كبح الغلاء والقضاء على معدلات التضخم بالأسواق ومواصلة تنفيذ برنامج حياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الشامل وذلك باعتبارها ركائز وثوابت لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

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