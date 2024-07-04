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الأوقاف: محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفالية العام الهجري الجديد السبت

04:41 م الخميس 04 يوليه 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هــ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة يوم السبت 6 يوليو 2024م، وجميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته لحضور الاحتفال المشار إليه.

من جانبه هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

وأناب الدكتور أسامة الأزهري، قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ كل في محافظته.

وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي إبراهيم صابر خليل العام الهجري الجديد
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