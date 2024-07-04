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بكالوريوس تجارة.. ننشر السيرة الذاتية لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

04:02 م الخميس 04 يوليه 2024
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    نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
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    نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
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    السيرة الذاتية لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

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كتب- محمد نصار:

أدى أشرف منصور، اليمين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، نائبًا للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للمنطقة الجنوبية.

ووصل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمقر عمله بالمنطقة الجنوبية صباح اليوم، حيث كان في استقباله اللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعدد من مديري الإدارات الذين حرصوا على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وفيما يلي نستعرض السيرة الذاتية لأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الجنوبية.

أشرف منصور اليمين الدستورية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
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