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BBC

توقف خدمات حجز قطارات النوم تمامًا في هذا التوقيت - تفاصيل

03:58 م الخميس 04 يوليه 2024

هيئة السكك الحديدية

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركة أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم) أنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع الشركة وتطبيق الموبايل بشكل مؤقت يوم الجمعة 5 يوليو 2024.

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إن ذلك سيكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، نظرًا لإجراء بعض التحديثات على الموقع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب على أن يتاح الحجز طوال الوقت خارج تلك الفترة.

هيئة السكك الحديدية شركة أبيلا حجز قطارات النوم
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