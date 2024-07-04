وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة وأمين مجلس علماء إندونيسيا للتهنئة بمنصبه

وزير الزراعة: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسنراعي مصلحته في كل القرارات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أسامة السيد الأزهري، بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل وزير الأوقاف، اليوم، الحبيب علي بحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي ومساعد وزير الشئون الدينية بدولة إندونيسيا والدكتور عبد المتعال المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما.

وهنأ الحبيب علي بحر والسيد عبد المتعال والوفد المرافق لهما الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه وزارة الأوقاف، معربين عن امتنانهم الشديد بهذه الزيارة.



ونقل الحبيب علي بحر تهنئة ميجاواتي سوكارنو بوتري رئيس دولة إندونيسيا السابقة، للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء بدولة إندونيسيا.



