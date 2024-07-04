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هل يتم تغيير سعر الخبز الفترة المقبلة؟ رئيس الوزراء يُجيب

02:49 م الخميس 04 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في حالة الوصول إلى منظومة متكاملة للدعم لن يتم تغيير سعر صرف الخبز المدعم وهذا هو الحل الأفضل.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: لو الحكومات السابقة كل سنتين زودوا 5 قروش لرغيف العيش كانت المشكلة اتحلت.

وتابع: كان لا بد من تحريك سعر رغيف الخبز لترشيد حجم الدعم الموجود، وعلى المدى القصير لن يتم تحريك سعر الصرف مرة أخرى طالما الأمور مستقرة.

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