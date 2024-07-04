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كفاءة إدارية وتنفيذية.. "مدبولي" يكشف سبب إسناد النقل والصناعة للفريق كامل الوزير

02:47 م الخميس 04 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ التنمية الصناعية من أهم الملفات الحكومة الذي يمثل حياة أو موت للدولة المصرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: تم إسناد هذا الملف للمهندس كامل الوزير بجانب ملف النقل، وتمّ تكليفه وإشغاله حقيبتين وزاريتين والسبب أنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.

وتابع: ما أحدثه المهندس كامل الوزير من طفرة في وزارة النقل أعطانا ثقة وطمأنينة على قدرته في تحقيق إنجاز وطفرة في حقيبة الصناعة أيضًا، بدعم من مجلس الوزراء ككل، ولأنه لا تزال هناك مشروعات كبيرة بملف النقل تستدعي تواجده واستمراره في الوزارة للإشراف عليها حمل الحقيبتين.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء كامل الوزير الصناعة
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