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مدبولي: استحداث مجموعة وزارية لـ3 قطاعات.. وصياغة خطاب ديني معتدل

02:42 م الخميس 04 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التنمية الصناعية من أهم الملفات على أجندة الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم استحداث مجموعة وزارية متخصصة لقطاعات السياحة والاقتصاد وريادة الأعمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أن من أولويات الحكومة الجديدة الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة العمل على صياغة خطاب ديني معتدل.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة والتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس الأربعاء.

وقال إنه حرص على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة، لافتا إلى أن الحفاظ على محددات الأمن القومي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستواصل العمل على تعزيز التمكين السياسي ومتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التنمية الصناعية ريادة الأعمال
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