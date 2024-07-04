وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة وأمين مجلس علماء إندونيسيا

كتب-عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها.

كما عقد الوزير، عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد، لبحث الملفات العاجلة.

وقال وزير الزراعة: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسنراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدًا استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير والعمل على زيادة صادراتنا الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.

وشدد وزير الزراعة على تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسيقوم بزيارة كل مواقع العمل والإنتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الزراعة اليوم إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري الذي قدم له التهنئة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارة والأكاديمية في مجال البحث العلمي والتدريب.

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