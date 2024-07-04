مدبولي: استمرار غلق المحلات بعد شهر يوليو في المواعيد المحددة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن غلق المحلات سيستمر بعد شهر يوليو في المواعيد المحددة لتحقيق ترشيد الاستهلاك.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة.

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