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مدبولي: استمرار غلق المحلات بعد شهر يوليو في المواعيد المحددة

02:35 م الخميس 04 يوليه 2024

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن غلق المحلات سيستمر بعد شهر يوليو في المواعيد المحددة لتحقيق ترشيد الاستهلاك.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء غلق المحلات الكهرباء
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