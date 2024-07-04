"مدبولي" عن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة: اختيار كفاءات قادرة على الإنجاز

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه قرر عقد مؤتمر صحفي في أول يوم عمل للحكومة الجديدة لتوضيح عدد كبير من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة في شخصه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: استغرقنا فترة طويلة من أجل اختيار أفضل الكفاءات التي تكون قادرة على العمل والإنجاز، في ظل التحديات التي تواجهها مصر اليوم سواء الالتزامات الخارجية غير المسبوقة أو الوضع الداخلي.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات اليوم، بحث حلول أزمة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا جهود توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار على مستوى الجمهورية.

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