وزير العمل لـ "مصراوي": أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه يقوم بدراسة ملفات الوزارة حاليًا لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، الخميس، أن أهم اهتمامات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي الانتهاء من قانون العمل.

وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تابع وزير العمل الجديد: بدون شك سيكون هناك اهتمامًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وسنرى الآلية الخاصة بتطبيقه من حيث الشركات التي قدمت استثناءات من عدمه.

وأكد وزير العمل، ضرورة الالتزام بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور من جميع الشركات، مضيفًا: الشركات التي لن تلتزم سنتابع أسباب عدم التزامها ولا بد من وجود حل.

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