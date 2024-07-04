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BBC

وزير العمل لـ "مصراوي": أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل

02:31 م الخميس 04 يوليه 2024

محمد جبران وزير العمل

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه يقوم بدراسة ملفات الوزارة حاليًا لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، الخميس، أن أهم اهتمامات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي الانتهاء من قانون العمل.

وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تابع وزير العمل الجديد: بدون شك سيكون هناك اهتمامًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وسنرى الآلية الخاصة بتطبيقه من حيث الشركات التي قدمت استثناءات من عدمه.

وأكد وزير العمل، ضرورة الالتزام بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور من جميع الشركات، مضيفًا: الشركات التي لن تلتزم سنتابع أسباب عدم التزامها ولا بد من وجود حل.

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محمد جبران وزير العمل الحد الأدنى للأجور قانون العمل
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