بينها تعظيم الصناعة.. مدبولي يكشف أهداف الحكومة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد بالتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك هدفًا واضحًا بأن تصل الحكومة الحالية بأسرع وقت ممكن إلى 30 مليون سائح سنويًا، وزيادة الصادرات المصرية،

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تطوير الأداء الحكومي، والتوسع في الميكنة وهيكلة الوزراءت، والحد من التشابكات والتداخلات ما بين الوزارات في بعض الملفات التي قد تكون مهمة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة والتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعقد الآن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا.

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