تجفيف منابع التطرف والإرهاب.. مدبولي: خطاب ديني موجه للشباب خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد أهم أهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل في الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل مجالاته، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع التطرف والإرهاب.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن جزء كبير مما سبق ليس الشق الأمني فقط، ولكن سيكون هناك خطابًا دينيًا معتدلًا يوجه لشبابنا ويجذبهم؛ حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في التطرف والإرهاب.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات اليوم، بحث حلول أزمة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا جهود توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار على مستوى الجمهورية.

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