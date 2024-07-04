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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

01:03 م الخميس 04 يوليو 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.

وجاء في نص برقية التهنئة:

"بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم هذه المناسبة المباركة، لاتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات، راجيًا العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي.

حنفي جبالي مجلس النواب الرئيس السيسي العام الهجري الجديد
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