عضو بـ "الشيوخ": الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة التحديات

كتب- نشأت علي:

أكد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات والخبرات، حيث تم ضخ دماء جديدة للحكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل.

وقال "الكحيلي"، في بيان، الخميس، إن هناك ملفات كثيرة يجب أن تضعها الحكومة في أولوياتها ومنها الملف الاقتصادي، حيث يجب أن تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتعامل مع آثار التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بتحسن.

وأضاف أن الحكومات السابقة قطعت شوطًا في ملف الإصلاح الاقتصادي وعلى الحكومة الجديدة استكمال ملف الإصلاحات الاقتصادية والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية خاصة في ظل البنية التحتية الجديدة، وتابع قائلًا: على الحكومة تشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريك مهم لدعم الاقتصاد الوطني.

وطالب "الكحيلي"، الحكومة الجديدة بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ملف الأمن القومي والحفاظ عليه في ظل التحديات الخارجية التي تحيط بنا والتعامل معها بما يحافظ على محددات الأمن القومي، خاصة وأن مصر تُحيط بها منطقة تموج بالصراعات.