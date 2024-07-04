بعد الإقبال الكبير.. قرار جديد بشأن التقديم لمدارس تمريض "المستشفيات التعليمية" (روابط مهمة)

كتب- أحمد جمعة:

قررت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مد فترة التقديم لمدارس التمريض التابعة للهيئة للعام الدراسي الجديد، حتى يوم الإثنين 8 يوليو.

وسبق أن أتاحت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، باب التقديم لمدارس التمريض التابعة للهيئة للعام الدراسي 2024 - 2025، حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الهيئة إن قرارها بمد التقديم يأتي نظرا للإقبال الشديد ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتقدم.

وشددت في منشورها على أن التقديم "أون لاين" فقط عن طريق الرابط المرفق بكل إعلان، ولن تقبل أي طلبات باليد نهائياً، على أن يتم إغلاق الروابط في تمام الـ 12 مساء يوم الإثنين 8 يوليو.

وأوضحت أن التقديم لكل مدرسة على حدة، مع الالتزام بالمربع السكني للطالب.

وتتضمن شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025:

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات) مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، بمجموع (240) ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

2. أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة (المربع السكني) حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة أو خارج المربع السكني.

3. المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

4. عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالب / طالبة.

5. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

6. إقرار ألا يكون الطالب / الطالبة متزوج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

7. ألا تكون بطاقة الرقم القومي للأب /الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.

8. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا.

9. ثم يشترط اجتياز الاختبارات التالية: اختبار الاملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل ما يلي سواء تحريريا أو شفهيا ( اختبار لغة انجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الألى ) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70%من درجة كل مادة .

10. ثم اجتياز كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق –التناسق بين الطول والوزن).

12- ثم الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة)، والكشف الطبي موضحا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

شروط وإقرارات ضرورية

* لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وفي هذه الحالة يٌكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائي تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

* لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

في حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ الاقرارات الآتية :-

· إقرار على ولي الأمر بأن الطالب / الطالبة لا يعتبرًا مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

· تعهد على الطالب / الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

· عدم زواج الطالب / الطالبة خلال فترة الدراسة.

· عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة حيث ان القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.

· التعهد في حال اكتشاف التزوير في أوراق الطالب / الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا.

· تحصيل مبلغ (150 جنيها) نظير فتح ملف أثناء تقديم الأوراق في المدرسة، علما بأن المبلغ وملف الطلب لا يسترد في حالة عدم قبول الطالب /الطالبة.