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وزير الري: نطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصتنا من المياه

12:13 ص الخميس 04 يوليه 2024

الدكتور هاني سويلم

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور هانى سويلم وزير الري، إن تكثيف العمل مع دول حوض النيل من أبرز التكليفات خلال الفترة المقبلة، مبينا أن مطالبنا واحدة فى السد الأثيوبى ونطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولى للحصول على حصتنا من المياه .

وأضاف سويلم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية تتحرك من أجل الحفاظ على مصالح وحقوق المصريين المائيه ولا سيما فيما يتعلق بسد النهضة"، مؤكدا أن "الملف الداخلي له رؤية ثابتة والتكليف كان واضح، بشأن الاستثمار في الملفات الداخلية".

وأَوضح أن ضرورة توفير مياه للري للفلاحين ولوزارة الإسكان لتوفير مياه الشرب والاستمرار في تحسين وضع مصر في مجال المياه والتغييرات المناخية.

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