حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بموعد إجازة رأس السنة الهجرية

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استقالة مسؤول واتهام بتخريب لوحات.. أزمتان عاجلتان على مكتب وزير الثقافة

أدى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الجديد، اليمين الدستورية، ظهر اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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البابا تواضروس عن الوزراء والمحافظين الجدد: نصلي ليمنحهم الله القوة لمواجهة التحديات

دعا البابا تواضروس الثاني، إلى الصلاة لأجل الوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم عقب إعلان التشكيل الوزاري وحركة المحافظين.

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حالة الطقس غدا.. الأرصاد: شديد الحرارة نهارا بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 4 يوليو 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

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رئيس "اقتصادية" البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

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حسام بدراوي يطالب الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وطرحها أمام الإعلام

قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تلتزم بخطاب تكليفها ومواد الدستور و برؤية مصر 2030 و بتطبيق الحلول الإقتصادية التي تضمنتها الرؤية باعتبارها مخرجات لحل الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد

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أول إجراء من وزيرة التنمية المحلية الجديدة بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية

وصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

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سعر الشيكارة تجاوز ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يوجه نداءً عاجلًا لوزير الزراعة

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد بضرورة حل أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق - على حد قوله.

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رئيس وزراء ماليزيا لشيخ الأزهر: نسترشد بمواقفكم المستنيرة خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة

استقبل رئيس الوزراء الماليزي، داتؤ سري أنور إبراهيم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في مستهل زيارته الرسمية؛ حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

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بالأسماء.. 18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية بالحكومة الجديدة

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب خريجيها الذين تم تكليفهم في العديد من المناصب في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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أبرز المعلومات عن الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، قرارا بتعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزيرا للدفاع.

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