كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع، أن محمد جبران، وزير العمل الجديد، بصدد إقرار موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أن الخميس الموافق 11 يوليو الجاري 2024 سيوافق موعدًا لإجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلَي هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

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