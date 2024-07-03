وزير الزراعة: عودة مركز البحوث والاهتمام بالمزارع البسيط أهم أولوياتي

كتبت -داليا الظنيني:

قال علاء فاروق وزير الزراعة الجديد، إن أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة هي إدخال التكنولوجيا فى أساليب الزراعة، وعودة الإرشاد الزراعى أهم الملفات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر "الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" المذاع على قناة "إم بي سى مصر "، الأربعاء، أن من أهم أولوياتى عودة مركز البحوث الزراعية والاهتمام بالمزارع البسيط مضيفا :سنهتم بشكل كبير بالإنتاج الحيوانىً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات، عبر زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالى نستطيع توفير عملة صعبة للصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية، منوها أن الاستثمار الزراعى أصبح مربحا بعد أحداث روسيا وأوكرانيا ومن قبلها كورونا.