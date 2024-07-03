إعلان

BBC

وزير التموين: ضبط الأسعار ورضا المواطن أبرز مهامي

11:05 م الأربعاء 03 يوليه 2024

شريف فاروق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

قال شريف فاروق وزير التموين الجديد، إن ضبط الأسعار والأسواق أبرز أولوياتى،مؤكدا أن قياس رضا المواطن ضمن أبرز المهام المكلف بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع عليه قناة إم بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع التجار والقطاع الخاص أهم العناصر لضبط الأسعار فى الأسواق فى الفترة المقبلة،مضيفا:"أول مهام عمل لأول يوم بالوزارة استعرضت موقف جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

شريف فاروق وزير التموين الجديد رضا المواطن أبرز مهامي ضبط الأسعار برنامج يحدث فى مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة: عودة مركز البحوث والاهتمام بالمزارع البسيط أهم أولوياتي

إعلان

إعلان

في أول اجتماع بعد أداء اليمين.. ماذا طلب الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة؟