نائبة وزير السياحة والآثار.. من هي يمنى أسامة فريد البحار؟

كتب- محمد أبو بكر:

تولت يمنى أسامة فريد البحار، منصب نائبة وزير السياحة والآثار، وذلك خلفًا لـ"غادة شلبي".

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن يمنى أسامة فريد البحار نائبة وزير السياحة والآثار، كالتالي:

- شغلت وظيفة معاون الوزير لمدة 6 سنوات.

- تولت وظيفة المُشرف على المكتب الفني للوزير خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

- حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من ESLSCA Business School في عام 2017.

- حصلت على دبلوم في الترجمة من كلية الألسن بجامعة عين شمس في عام 2002.

- تخرجت من كلية الألسن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

- الإشراف العام على ملف إدارة الأزمات بالوزارة.

- الإشراف على بعض ملفات الأزمات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية.

- مساعد الوزير للشئون الفنية وشؤون مكتب الوزير.

- الإشراف العام على الشؤون الفنية بوزارة السياحة والآثار.

- مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020.

- المشاركة في إعداد استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة - رؤية 2030 ومتابعة تنفيذها.

- المشاركة في إعداد بعض مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية لها في إطار خطة الإصلاح التشريعي التي تبنتها الوزارة.

- المشاركة في الإعداد لبعض الفعاليات الكبرى التي نظمتها الوزارة مثل فعالية موكب نقل المومياوات الملكية وفعالية الأقصر، طريق الكباش.

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