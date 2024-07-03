حالة الطقس غدا.. الأرصاد: شديد الحرارة نهارا بأغلب الأنحاء

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 4 يوليو 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن الرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.