حسام بدراوي يطالب الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وطرحها أمام الإعلام

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تلتزم بخطاب تكليفها ومواد الدستور و برؤية مصر 2030 و بتطبيق الحلول الإقتصادية التي تضمنتها الرؤية بإعتبارها مخرجات لحل الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد

وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن تطبيق رؤية 2030 يجب أن يكون علنيا أمام وسائل الإعلام مطالبا الجهات المعنية بأن تتقبل النقد بصدر رحب طلما كان يخدم الصالح العام

وشدد بدراوي على ضرورة قيام البرلمان بتفعيل دوره الرقابي حال بدء الحكومة بتطبيق الرؤية و الوقوف على أرض صلبة حال وجود أي نوع من أنواع التقصير ومحاسبة المتسببين فيه

وأعرب بدراوي عن شكره لبعض الوزراء مثل الدكتور هالة السعيد وزيرة التعاون والتخطيط الدولي سابقا ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي سابقا مشيرا إلى أنهم أدوا دورهم على أكمل وجه ومشهود لهم بالكفائة والتميز.

وأكد أن التغيير الوزاري حمل بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز مثل السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية و الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور حسن الخطيب وزير قطاع الأعمال معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق في مهام ومتطلبات المرحلة المقبلة.

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