سعر الشيكارة تجاوز ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يوجه نداءً عاجلًا لوزير الزراعة

كتب-عمرو صالح:

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد بضرورة حل أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق - على حد قوله - .

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية له إن أزمة إرتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر تعد أولى الأزمات التي تواجه الفلاحين خلال الفترة الحالية ونطالب الوزير بضرورة التدخل وحل الأزمة.

وأكد عبدالرحمن، أن إرتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين بالإضافة إلى ضرورة الإنتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الغمر إلى حديث والعمل على التواصل المستمر مع الفلاحين على الأرض وإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي.

ودعا عبدالرحمن، الوزير الجديد إلى إعادة بث قناة مصر الزراعية للفلاحين لتكون منارة الإرشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ذلك اعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق والفلاحين.

و شهدت أسعار الأسمدة خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوقا، حيث تجاوز سعر الشيكارة 1000 جنيه، مقابل 250 جنيهًا بالسعر الرسمى

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