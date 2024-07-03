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BBC

بالأسماء.. 18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية بالحكومة الجديدة

08:38 م الأربعاء 03 يوليو 2024
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة
  • عرض 12 صورة
    18 وزيرا ومحافظًا ونائبًا من خريجي الأكاديمية الوطنية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة

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كتب- محمد نصار:

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب خريجيها الذين تم تكليفهم في العديد من المناصب في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بعد أن أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمنت الأكاديمية لخريجيها جميعًا التوفيق في مهام عملهم القادمة لصياغة مستقبل أفضل لمصر.

الأكاديمية الوطنية للتدريب خريجي الأكاديمية الوطنية الحكومة الجديدة التشكيل الجديد للحكومة
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