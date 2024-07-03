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مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

08:22 م الأربعاء 03 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق ۱۱ من شهر يوليو عام ۲۰۲٤ ميلادية، أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام ١٤٤٦ هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

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