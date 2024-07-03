بعد أداء اليمين.. أحمد موسى يوجه رسالة للحكومة الجديدة - فيديو

كتبت -داليا الظنيني :

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس السيسي قائلا: «رسالتي للحكومة الترشيد وأعرف أن الوزراء بيعملوا كده.. محتاجين نوفر لبلدنا»

وقال موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن مطالب الرأي العام والشعب المصري، أهمها أن تكون الأسعار في متناول الجميع قائلا: " مهمة الحكومة الجديدة الأسعار.. أن تكون في المتناول".

وأوضح أن الملف الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأسعار، هو الكهرباء، مؤكدا على أهمية إيجاد حل نهائي لـ تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.

وأشار إلى أن ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار تحظي باهتمام كبير، موضحا أن الدولة يجب أن تعمل على توطين الصناعة وتقليل عمليات الاستيراد.

واستطرد أن وزير النقل سيتولى ملف الصناعة، على أكمل وجه، وسيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، مضيفا أن الدولة تحتاج إلى الترشيد، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وذلك ما تحرص عليه الحكومة.

ووجه التحية للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع، قائلا: شكرا لسيادتك يا فندم.. لا ننسى أبدا ما قمت به من أجل هذا الوطن.. هذا القائد رسائله ودوره كان مهما جدا خلال السنوات الماضية.