كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إنه عقب اختياره وزيرًا للنقل كانت هناك خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية، وهذا كان مستهدف لجميع القطاعات، سواء النقل أو الكهرباء أو في مجال الغاز، وتم الانتهاء من البنية الأساسية بنسبة 80% في مجال النقل، خاصة أن الوزارة تعكف على الانتهاء من مشروع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.

وأضاف "كامل الوزير"، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساءً بوزارة النقل.

وأكد وزير النقل، أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناء على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.

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