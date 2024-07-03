حدث في 8 ساعات| توجيهات السيسي للحكومة الجديدة وضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

في أول اجتماع بعد أداء اليمين.. ماذا طلب الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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التعليم تعتمد ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس.. ما الشروط المطلوبة؟

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

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تنسيق الثانوية 2024.. خفض أعداد المقبولين في 5 كليات بجامعة حلوان- تفاصيل

قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة فيما يخص كليات الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية والتربية، تقليل أعداد المقبولين بهذه الكليات بنسبة 25%.

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تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

أفادت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزيرا للدفاع.

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وزراء عادوا إلى الحكومة من جديد

شملَ التشكيلُ الوزاريُّ الجديدُ وزيرَين سابقَين شغلَا حقائب وزارية في حكومات سابقة؛ وهما شريف فتحي وزير السياحة الجديد، ومحمود عصمت وزير الكهرباء الجديد.

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فيديو.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

يؤدي الآن الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

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تنسيقية شباب الأحزاب تدعو الحكومة الجديدة لبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها اليوم الأربعاء على أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم، والذي يشمل 31 حقيبة وزارية، ويعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، جاء مبشرا، إذ ضم التغيير الوزاري شخصيات مؤهلة وذوي خبرة ومشهود لها بالكفاءة.

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اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية بالحكومة الجديدة

أدى اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة كوزير للداخلية، ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.

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أول تصريحات لوزير الثقافة عقب حلف اليمين الدستورية.. ماذا قال؟

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

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فيديو- المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

أدى المحافظون الجدد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.

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رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بمراجعة كل قوانين الاستثمار في مصر.. ورئيس المجلس يرد

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الاستثمار يمثل أهمية كبيرة، ويجب إعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أن رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا؛ فإننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.

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