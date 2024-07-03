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نقلة مهمة.. رانيا المشاط تُعلق على دمج وزارتي "التخطيط والتعاون الدولي" - فيديو

07:18 م الأربعاء 03 يوليو 2024

الدكتورة رانيا المشاط

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كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه كان واحد من أهم المطالب في الفترة السابقة أن تكون الحكومة أقل عددًا وأكثر فاعلية، مشددة على أن إضافة وزارة التخطيط لـ"التعاون الدولي" نقلة مهمة جدًا.

ولفتت "المشاط"، خلال لقاء خاص لها عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارج.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، والعمل الحكومي به تحديات، لكن سيكون هناك فرصة لترتيب الأولويات، موضحة أن برنامج الحكومة الجديدة سيطرح بشكل شفاف، والدمج بين وزارتي التخطيط والتعاون أمر سهل؛ لأن التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوزرات، ولذلك كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.

وشددت "الوزيرة"، على أنها ستستكمل خلال الفترة الحالية الجهد الذي بذلته في الفترة الماضية، وكذلك في وزارة التخطيط.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط حكومة مدبولي دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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