كامل الوزير: نستهدف الانتهاء من مشروع القطار السريع.. وحل مشكلات المصانع المعطلة والبطالة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، إنه عقب اختياره وزيرًا للنقل كانت هناك خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية، وهذا كان مستهدف لجميع القطاعات، سواء النقل أو الكهرباء أو في مجال الغاز، وتم الانتهاء من البنية الأساسية بنسبة 80% في مجال النقل، خاصة أن الوزارة تعكف على الانتهاء من مشروع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.

وأضاف "الوزير"، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن كل دول العالم تبدأ ببنية أساسية من أجل النهضة والتنمية المستدامة، وبعد ذلك يتم البناء على البنية الأساسية.

وتابع "كامل الوزير"، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددًا على أن تطوير الصناعة في جميع الملفات تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

وأشار إلى أن وزارة النقل أسست توطين حقيقي للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.

وأوضح وزير النقل، أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناء على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.

وتابع "كامل الوزير"، أن وزارة الصناعة سيجري العمل بها على قدم وساق دون إجازات، من أجل التيسير للمستثمرين، وإعطاء الرخص لهم، موضحا أن الإنتاج الحربي لديه مصانع والهيئة العربية للتصنيع لديها مصانع، وقطاع الأعمال لديه مصانع، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لديه مصانع، وكل ذلك سينصهر في بوتقة واحدة، من أجل ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والتشغيل.

وأكمل: الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تعيين 3 نواب له في وزارة النقل، وهم نائب للنقل البري ويختص بكل ما يتعلق بالطرق والكباري والنقل البري، ونائب للسكك الحديدة والمترو، ونائب للنقل البحري، موضحا أن كل نواب وزارة النقل من داخل وزارة ويستطيعون تيسير أعمال الوزارة لكي يستطيع متابعة أمور الصناعة.

وأفاد بأنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساءًا بوزارة النقل.