أبرزها العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يكشف أهم الملفات خلال الفترة القادمة

في أول اجتماع بعد أداء اليمين.. ماذا طلب الرئيس السيسي من الحكومة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وملف العمالة غير المنتظمة.

ووجه "جبران"، مديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

جاء ذلك، بحسب بيان وزارة العمل، خلال أول لقاء للوزير محمد جبران، عقب تأديته اليمين الدستورية ،وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع بعض القيادات والمكتب الفني بالوزارة.

وأوضح وزير العمل الجديد، على أهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.

وقال "جبران"، إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات ،والتوجيهات في إطار خطة زمنية.

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