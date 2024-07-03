وزير الصحة: تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل بـ 5 محافظات قريبًا - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان: قائمة أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة تتمثل في تمتع المواطن المصري بالخدمات عبر خطة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومشروع التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات وتكليفات الرئيس السيسي، ونعمل على الإسراع في تنفيذه، وهو المشروع الحيوي والضخم ليس على مستوى مصر، بل على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحاته لشاشة "إكسترا نيوز"، في لقاء خاص بعد أدائه اليمين الدستوري، أنَّ المبادرات الرئاسية حققت نجاحًا كبيرًا في ملف الصحة، مؤكدًا أن التنمية البشرية هي الاهتمام برأس المال البشري، وصناعة وتطوير الإنسان منذ ولادته إلى أن يصبح عنصر فاعل في المجتمع.

وتابع وزير الصحة: ليصبح الفرد منتجًا في المجتمع لا بد من المرور بمراحل متعددة، والاهتمام بالتعليم الأساسي لتنمية المهارات الأساسية، والاهتمام بالصحة والرعاية الصحية من قبل الولادة، وبناء الوعي العام مهم للغاية، والإعلام له دور كبير في هذا، ودور وزارة الصحة يتقاطع مع العديد من الوزارات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن مصر موجودة على الخريطة العالمية، وهناك تشخيص لكثير من المشكلات حتى نصل بالخدمات لكل المواطنين، وجميع مشروعات الدولة المستهدف منها رفاهية المواطن المصري.

وأكمل نائب رئيس مجلس الوزراء: لدينا تحدٍ كبير للغاية، لتنفيذ أهداف رؤية 2030، ونعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وانتهينا من التفعيل في 6 محافظات في المرحلة الأولى، وفي الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية في 5 محافظات، ونستهدف تغطية المحافظات كافة.

وشدد وزير الصحة والسكان، على أن المشروع نقلة نوعية في الخدمات الصحية للمواطن، وعلى المستوى العالمي نسير بسرعة جيدة للغاية، والتحدي يبرز في الميكنة والإسراع والمضي قدما بخطى ثابتة في التجربة والمرحلة الأولى تكون الأصعب دائما، وبدأنا اقتحام محافظات ذات أعداد كبيرة.

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