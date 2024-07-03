الدكتور خالد عبدالغفار.. ماذا نعرف عن نائب رئيس الوزراء الجديد؟

كتب- أحمد جمعة:

أدى الدكتور خالد عبدالغفار، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية، بالإضافة لبقائه في منصب وزير الصحة والسكان في الحكومة الجديدة.

وسبق أن تولى "عبدالغفار" حقيبة التعليم العالي، قبل أن يتولى لاحقاً وزارة الصحة منذ 2021 وحتى الآن.

من هو د. خالد عبدالغفار؟

حصل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار، على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام ١٩٩٥ وعمل أستاذا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذا زائرا بكلية طب جامعة جورجيا، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

تولى عبدالغفار، العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس قسم الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وعميدا لكلية طب الفم الأسنان بنفس الجامعة، وأمينا للجنة قطاع طب الفم الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل الدكتور خالد عبدالغفار على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

وجرى تكليفه، بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير ٢٠١٦ وحتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ كما تم تكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة والسكان اعتبارا من أكتوبر ٢٠٢١ حتى أغسطس ٢٠٢٢، ثم كُلف وزيرا للصحة والسكان في أغسطس ٢٠٢٢.

واليوم، تم تجديد الثقة به نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان.